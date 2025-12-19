アニコムホールディングスが６日続伸している。１８日の取引終了後に発表した１１月度の月次経営パラメータで、正味収入保険料が前年同月比１０．４％増となり、増加基調が継続していることが好感されている。また、保有契約件数は１３６万７６０６件（前月比１万６０１件増）と順調に積み上がった。 出所：MINKABU PRESS