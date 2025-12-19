午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０６１、値下がり銘柄数は４７５、変わらずは６６銘柄だった。業種別では３３業種中２８業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、情報・通信、鉱業、建設など。値下がりで目立つのはその他製品、パルプ・紙、海運など。 出所：MINKABU PRESS