ＴｒｕｅＤａｔａが４日ぶりに反発している。１８日の取引終了後、あらたと戦略的業務提携契約を締結したと発表しており、好材料視されている。 全国の消費者購買データを扱うビッグデータプラットフォームを運営するトゥルーＤと日用品・化粧品などを取り扱う卸商社のあらたの経営資源と技術を組み合わせたデータ活用ソリューションを提供することで、小売業の店頭を通じた消費者へ