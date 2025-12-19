（台北中央社）交通部観光署（観光庁）によると、今年台湾を訪問した外国人旅行者数は延べ800万人を突破した。同署の陳玉秀（ちんぎょくしゅう）署長は17日、年間の外国人旅行者数について、昨年より50万人多い延べ約836万人の達成は問題ないとの認識を示した。また今後は観光収入を毎年2〜3％拡大させたいと期待を寄せた。陳署長は7月、訪台外国人旅行者数延べ900万人の年間目標を掲げていたが、達成は難しいとの見方を示した。こ