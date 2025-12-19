デンバー・ナゲッツ vs オーランド・マジック日付：2025年12月19日（金）開催地：ボール・アリーナ（Denver）最終スコア：デンバー・ナゲッツ 126 - 115 オーランド・マジック NBAのデンバー・ナゲッツ対オーランド・マジックがボール・アリーナ（Denver）で行われた。 第1クォーターはオーランド・マジックがリードし25-32で終了する