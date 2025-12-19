ダラス・マーベリックス vs デトロイト・ピストンズ日付：2025年12月19日（金）開催地：アメリカン・エアラインズ・センター（Dallas）最終スコア：ダラス・マーベリックス 116 - 114 デトロイト・ピストンズ NBAのダラス・マーベリックス対デトロイト・ピストンズがアメリカン・エアラインズ・センター（Dallas）で行われた。 第1クォーターはダラス・マーベリックスがリ&