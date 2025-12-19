ユタ・ジャズ vs ロサンゼルス・レイカーズ日付：2025年12月19日（金）開催地：デルタ・センター（Salt Lake City）最終スコア：ユタ・ジャズ 135 - 143 ロサンゼルス・レイカーズ NBAのユタ・ジャズ対ロサンゼルス・レイカーズがデルタ・センター（Salt Lake City）で行われた。 第1クォーターはユタ・ジャズがリードし41-32で終了する。第2クォーターはロ