子どもたちが自分の得意なことでみんなを盛り上げるわくわくドキドキの発表会が、きのう尾花沢市の小学校で開かれました。 【写真を見る】児童が考案！尾花沢市の小学校で「ワクドキ発表会」みんなの得意なことで、わくわくドキドキしちゃおう！（山形・尾花沢市） 「皆の得意なことをして仲を深めましょう！これから『ワクドキ！発表会』をはじめます」 尾花沢市の常磐小学校です。全校生徒は28人。児童たちが主体的に学校生