女子生徒と2人きりで会いハグやキス、29歳男性教諭を懲戒免職 奈良県 時事ニュース MBSニュース 女子生徒と2人きりで会いハグやキス、29歳男性教諭を懲戒免職 2025年12月19日 14時0分 ざっくり言うと 奈良県教育委員会は、公立中学校の29歳の男性教諭に懲戒免職処分を下した 女子中学生に対しハグやキスなどの行為に及んだという 男性教諭は県教委の調査に対し、好意を抱いていたという旨を話したそう