NPB(日本野球機構)は19日、2026年のオープン戦の日程を発表しました。初日は2月21日。沖縄で春季キャンプを行っている楽天ーロッテ、中日ー阪神、DeNAー広島、巨人ーヤクルトと4試合が行われます。上記以外の球団のオープン戦初戦は、日本ハムが2月22日、西武が2月28日、ソフトバンクは3月1日、オリックスは3月4日となっています。3月に入ってからはそれぞれの本拠地での試合も予定。来シーズンの開幕を目前に控え、オープン戦計10