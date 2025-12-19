日銀が政策金利を0.75％に引き上げると決めました。これをうけて長期金利が一時19年半ぶりに2％を超えました。日本銀行は先ほどまでの金融政策決定会合で政策金利を0.5％から0.75％に引き上げると発表しました。0.75％に到達するのは、1995年以来30年ぶりの高い水準です。記者「先ほど日銀が0.75％への利上げを発表しました。円相場はやや円安方向に振れていて、現在156円台となっています」市場は利上げを織り込んでいたことから