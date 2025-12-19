弁護士の八代英輝氏が１９日、ＴＢＳ系「ひるおび！」で、年収の壁が１７８万円に引き上げられた自民党・国民民主党の合意案について「両者は納得しましたけど国民が納得するかはわからない」との印象を述べた。番組では、年収の壁が１７８万円に引き上げられたニュースを取り上げた。国民民主党の玉木雄一郎代表は「共に関所を超えることができました。高市総理の政治決断に感謝と敬意を表したい」とコメント。対象者は国民の