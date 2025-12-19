「笑い」を通じた高齢者とお笑い芸人との交流イベントが18日、菊陽町でありました。 菊陽町とKKTが締結した町の合併70周年を記念する「地域活性化包括連携協定」に基づくものです。お笑い芸人の安井政史さんが登場し、即興の新喜劇などで、会場は大きな笑いで包まれました。