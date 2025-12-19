ＮＰＢは１９日、来年のオープン戦日程を発表した。阪神は２月２１日の北谷での中日戦を皮切りに沖縄では３試合。３月にはＷＢＣ直前の韓国代表、日本代表との強化試合にも臨む。３月２７日の開幕戦に向けて準備を行う、オープン戦日程は以下の通り。２月２１日・中日（北谷）２２日・ヤクルト（浦添）２３日・日本ハム（名護）３月２日・韓国代表（京セラ）３日・日本代表（京セラ）６、７日・ソフトバンク（甲子園