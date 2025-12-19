Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2025年12月16日(火)9時から12月25日(木)23時59分まで｢クリスマスタイムセール祭り｣を開催中。現在、形状記憶アームによって角度を細かく調整でき、強力・安定固定もできるAnker（アンカー）の車載スマホホルダー「Nano Car Mount（Magnetic, 着脱式パッド）」が、お