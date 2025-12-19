Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2025年12月16日(火)9時から12月25日(木)23時59分まで｢クリスマスタイムセール祭り｣を開催中。現在、75インチの大画面・QLEDによる高精細映像・Google TVを採用したXiaomi（シャオミ）のチューナーレススマートテレビ「TV A Pro 75 2026」が、お得に登場しています。