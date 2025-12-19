【モデルプレス＝2025/12/19】元NMB48の渋谷凪咲が12月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。TBS系バラエティ番組「水曜日のダウンタウン」（毎週水曜22：00〜）のオフショットを公開し、注目が集まっている。【写真】「名探偵津田」考察飛び交った元NMBの意味深投稿◆人気企画「名探偵津田」に反響続々同番組では、同月10日より人気企画「名探偵津田」第4弾が始動。「犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッ