【モデルプレス＝2025/12/19】フリーアナウンサーの森香澄が12月17日、自身のInstagramを更新。ドレス姿を披露し、コメントが集まっている。【写真】30歳フリーアナ「本物のプリンセスみたい」キャミドレスで上海ディズニー満喫◆森香澄、ドレス姿披露森は「上海ディズニーまとめ」とつづり、動画を投稿。「夜はルミエールキッチンに行ったので、イエロードレスにしました」と「美女と野獣」をテーマにしたレストランに行ったこと