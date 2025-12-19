暖かいフリースアイテムは、寒い冬の季節に頼れる存在。軽くて取り入れやすいことから、カーディガンやパンツなどアウター以外のラインまで広がり、日常になじむバリエーションが増えています。【ユニクロ】には、家でくつろぐ時間から、ちょっとそこまでのお出かけコーデにも合わせやすいアイテムがラインナップ。洗練された雰囲気と快適さを兼ね備え、大人世代のデイリーにすっと寄り添って