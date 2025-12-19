アカデミー賞の中継が2029年からYouTubeでの独占配信となる。映画芸術科学アカデミーは、Youtubeと複数年契約を結び、アカデミー賞授賞式を2033年まで同プラットフォームで独占配信することを発表した。これにより1976年以来続いてきたABCとの放送提携は、2028年の第100回授賞式をもって終了する。 【写真】アカデミー賞の歴史に残るウィル・スミスのプレゼンターを平手打ち 新契約では