カフェ ソウ 岡山店／サンタのピスタチオノエル 岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。今回は、クリスマスシーズン限定でいただけるおいしい料理やスイーツです。岡山から、クリスマス限定のパンケーキを紹介します。 岡山市北区の「カフェ ソウ」は個性豊かなパンケーキの専門店です。 この時季のおすすめがクリスマス限定のかわいいパンケーキ（1750円）です。