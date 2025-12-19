重い物を持ち上げたり固いフタを開けたりする際は「このやろ〜っ！」といった罵倒語をついつい発してしまいがちです。イギリスのキール大学の研究チームは「罵倒語を発すると身体能力が向上する」という研究結果を報告しており、論文がAmerican Psychologistに掲載されました。“Don’t Hold Back”: Swearing Improves Strength Through State Disinhibitionhttps://psycnet.apa.org/fulltext/2027-01514-001.htmlWhy swearing ma