ＴＢＳの宇賀神メグアナウンサーが１９日までに自身のＳＮＳを更新。旅行ショットを披露した。インスタグラムで「先日お休みをいただき、香川県と高知県に行きました。レンタカーを借りて母と交代で総走行距離３２０ｋｍドライブ四国の絶景とグルメを満喫した良い旅になりました」と報告。続けて「１枚目ヤドンフェリーに乗りました５、６枚目高松城跡７枚目＃佐田沈下橋８枚目＃ひろめ市場の鰹のタタキ９枚目