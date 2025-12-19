信州そばの品質向上と業界の発展を目的にした「第68回信州そば品評会」の賞状授与式が12月5日、長野市内で行われた。品評会は、長野県と長野県信州そば協同組合、長野県麺業協同組合が主催したもので、県内のそばメーカーが日ごろの努力や製造技術の成果を競う。事前に行われた審査会には長野県の食品担当者やそばの育種開発者、そばメーカー関係者、一般公募で選ばれた地元住人らが参加。出品された12社・113品目を種類やそば