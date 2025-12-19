LINE MUSICは、音楽ストリーミングサービス「LINE MUSIC」アプリの機能「My推し」に「10ミニッツレーダー」を追加した。 「10ミニッツレーダー」は、「My推し」に登録した推しアーティストの楽曲がランキングに入っている場合に順位の変化を10分ごとにチェックできる機能。楽曲のリリース直後やランキングが動きやすい時間帯の「順位が上昇している」といった状況を素早