2026年に第75回の節目を迎える「金沢百万石まつり」で、長年続いた「ミス百万石」の選出が廃止されることが決まりました。47年もの間毎年続いてきた金沢のミスコンテストですが、ジェンダーをめぐる視点からの配慮や応募者の減少もあり、「ミスコン」終焉の流れは加速しているようです。金沢百万石まつりを彩る観光大使「ミス百万石」ミス百万石は、1954年（昭和29年）、第3回の金沢百万石まつりで一度実施されました。その後、197