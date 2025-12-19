工業系の学科がある熊本県内の高校に、17日、実習用のEV組み立てキットや分解組立用エンジンなど自動車技術の教材が贈られました。 贈ったのは、自動車メーカーなどでつくる日本自動車教育振興財団と、自動車販売・整備企業などでつくる熊本県自動車教育推進協議会です。今年は県内9校を含む全国18県の272校に贈られました。