プロ野球・巨人は19日、2026年春季那覇キャンプ期間中に行う主催対外試合の日程を発表しました。巨人の1軍キャンプは2月1日に宮崎でスタート。14日からは沖縄にキャンプ地を移し、3月1日まで練習に励みます。この沖縄キャンプでは、対外試合も開催。オープン戦含む以下の日程が発表となりました。▽試合日程【練習試合】2月15日(日)広島戦13時試合開始予定2月17日(火)ロッテ戦13時試合開始予定2月27日(金)ハンファ・イー