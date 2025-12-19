現役ドラフトで広島が楽天から獲得した辰見鴻之介内野手（２５）が１９日、広島市内で入団会見を行った。チームカラーの赤のネクタイ姿で背番号６９のユニホームに袖を通した辰見は「まずは開幕１軍を目指して、最低でも２ケタは盗塁したい」と鯉戦士の一員として、抱負を述べた。移籍の一報は郷里の福岡で自主トレ中に、楽天の石井ＧＭからの連絡で知ったことを明かし「あるかなと思っていた部分もあった。気持ち的に準備して