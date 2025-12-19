吉野家は、2025年のクリスマスシーズンに合わせ、12月19日11時から期間限定で「チキンレッグ」を販売開始する。全国の吉野家から揚げ販売店舗で取り扱う。〈期間限定 吉野家の「チキンレッグ」〉吉野家の「チキンレッグ」は、クリスマスの定番である骨付きチキンをこんがり焼き上げ、ブラックペッパーで食欲をそそる味付けに仕上げたメニュー。単品では、店内･テイクアウトのいずれも販売。10%オフの価格になる「チキンレッグ」と