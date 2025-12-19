【モデルプレス＝2025/12/19】元NHKアナウンサーで現在はフリーで活躍する中川安奈アナウンサーが12月18日、自身のInstagramを更新。レースのドレス姿に、反響が寄せられている。【写真】32歳元NHK美人アナ「立ち姿が美しい」素肌透けるレース衣装姿◆中川安奈アナ、式典時の衣装を公開中川アナは「第55回 内閣総理大臣杯 日本プロスポーツ大賞授与式典」に司会として出席したことを報告。「様々な式典に携わらせていただけて幸せ