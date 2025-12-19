【モデルプレス＝2025/12/19】俳優の井浦新が12月18日、自身のInstagramを更新。斬新なヘアスタイルを披露し、反響を呼んでいる。【写真】51歳ベテラン俳優「見たことない」斬新編み込みヘア◆井浦新、斬新ヘアスタイル披露井浦は黄色の建物をバックに、サングラスでのセリフショットを投稿。「この数日間だけ髪ほどいて編み込んだ」と説明を添え、短髪のサイドに対しトップの部分が編み込みになったヘアスタイルを披露している。