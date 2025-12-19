【モデルプレス＝2025/12/19】AKB48の伊藤百花が12月19日までに、自身のInstagramを更新。クリスマス時期にぴったりなサンタクロースの衣装を公開し、話題になっている。【写真】可愛すぎるAKB新センター「ビジュ天才」サンタコスプレ姿◆伊藤百花、サンタコスプレ姿披露伊藤は「1年ぶりの写真会で皆さんと思い出を形に残すことができて嬉しかったです」と感謝をつづり、写真を投稿。サンタの衣装を着ている自撮りショットなどを披