SHINeeのミンホが、新シングル『TEMPO』をリリースし、音楽番組および年末ステージに出演する。【写真】ミンホ、ジョンヒョンさん8周忌で追悼「いつも兄さんを…」ミンホは、あす（20日）放送の音楽番組『ショー！音楽中心』で、新シングルのタイトル曲『TEMPO』のパフォーマンスを披露する。先立って開催された単独ファンミーティングでは、クールでエネルギッシュな魅力が詰まったステージをいち早く披露し、熱い反響を得ていた