クリエイターユニット・HoneyWorksがサウンドプロデュースを務めるアイドルグループ「高嶺のなでしこ」。12月17日(水)に1stアルバム『見上げるたびに、恋をする。』を発売し、リリース記念イベントをダイバーシティ東京 プラザ フェスティバル広場にて開催。約700人のファンが駆けつけました。1stアルバム『見上げるたびに、恋をする。』は、2024年2月に発売となった高嶺のなでしこのメジャーデビューシングル「美しく生きろ」から