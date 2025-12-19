「秋甜」モモが大量に出荷される時期に入った山東省臨沂市蒙陰県井旺荘村の果樹園でモモを摘む果樹農家。（９月撮影、蒙陰＝新華社配信）【新華社済南12月19日】中国で特に農業の盛んな省として知られる山東省では、「ネギが人より高い」光景が一つの風物詩となっている。済南市章丘区では今年、特産の章丘ネギが豊作となり、繍恵街道王金村のネギ農家、苗発勇（びょう・はつゆう）さんが栽培した高さ2.27メートルのネギが、20