18日全面施行となった「スマホ新法」によって何が変わるのか？ テレビ朝日経済部の福田伊緒梨記者に聞いた。【映像】iPhoneアップデート後の作業（手順を実践）━━スマホ新法とはどのようなものか？「正式名称は『スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律』。モバイルOS、アプリストア、ブラウザ、検索エンジンといったスマホソフトウエア市場で自由で競争を促す法律として施行された」