2025年、中国のコーヒー業界は高い成長力を維持しています。11月下旬に蜜雪氷城（MIXUE）傘下のコーヒーブランドの幸運咖が店舗数1万店を突破したのに続き、2019年に上海で創業した挪瓦咖啡もこのほど全国の店舗数が1万店を超えたと発表しました。これにより、中国の店内抽出型コーヒー市場で「万店クラブ」に名を連ねるブランドは、瑞幸咖啡、庫迪咖啡、幸運咖、挪