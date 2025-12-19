DeNAは19日、2026 年春季キャンプ『2026 SPRING CAMP Supported by Umios』期間中に練習試合、オープン戦、および球団カラーにちなんだ“青白戦（紅白戦）”の日程を発表した。▼一軍（球場 / 開始時間）2月9日青白戦（宜野湾 / 未定）2月11日vs中日（宜野湾 / 12時30分）練習試合2月14日vsロッテ（宜野湾 / 12時30分）練習試合2月15日vs中日（北谷 / 13時00分）練習試合2月18日vsヤクルト（宜野湾 / 12時30分）練習試合2月19