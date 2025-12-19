銀二郎とイライザが松江を訪れて…NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は22〜26日、第13週「サンポ、シマショウカ。」が放送される。夜な夜な怪談を語る松野トキ(郄石あかり)とレフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)。そんな中、東京の山根銀二郎(寛一郎)が松江に来ると手紙が届く。一方、ヘブンにもイライザ・ベルズランド(シャーロット・ケイト・フォックス)から松江に行くと手紙が。互いになんとなく誰に会うのか言えない