¡Ö2¥«·î¤ÇåºÎï¤Ê¿ÈÂÎÌÜ»Ø¤·¤Æ¡Ä¡×Ê¡²¬¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾åÀîÎÜ²Â(29)=Ê¡²¬¸©Ä¾Êý»Ô½Ð¿È=¤¬?¶ËºÙ¥¦¥¨¥¹¥È?¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö2¥«·î¤ÇåºÎï¤Ê¿ÈÂÎÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤Ã¤¹¤ë¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Ë¤Ô¤¿¤Ô¤¿¤Î¥ì¥®¥ó¥¹»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£T¥·¥ã¥Ä¤ò¤á¤¯¤ê¡¢¶ËºÙ¥¦¥¨¥¹¥È¤ÎÈþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤òÈäÏª¡£¡Ö¿©¤Ù¤Æ±¿Æ°¤·¤Æ·ò¹¯Åª¤Ë¹Ê¤ë¤¾·ëº§¼°¤Þ¤Ç¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ