熊本市西区の慈恵病院が取り組むこども食堂の開催500回を記念した催しが、18日にありました。慈恵病院が10年ほど前から始めた「エンゼルこども食堂」は、18日で500回を数え、病院前に並んだキッチンカーでは、子どもたちにピザやクレープなどが振る舞われました。 JA熊本中央会から食材の提供を受け、これまでに、のべ3万人ほどが利用したということです。「エンゼルこども食堂」を運営する上田留美代表は「親御さ