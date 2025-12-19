東京地裁医療機器販売会社（東京）と公立病院眼科医の贈収賄事件に絡み、この問題を警察などへ通報した元社員を相手取り、会社が「事前に医師の情報を社外に持ち出し漏えいした」として約4700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁（中村心裁判官）は19日、請求を棄却した。公益通報者保護法は、通報による損害を理由とした賠償請求を禁じているが、資料持ち出しなど通報の準備段階の行為による損害を含めるかはあいま