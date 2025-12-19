アメリカの首都ワシントンにある文化施設「ケネディ・センター」の名称が「トランプ・ケネディ・センター」に変更されることになりました。ホワイトハウスのレビット報道官は18日、ケネディ・センターの理事会が名称の変更を「満場一致」で決定したと明らかにしました。トランプ大統領は2025年2月、この施設の理事長に自ら就任し、理事会のメンバーにも側近を送り込んでいました。センターの名称に自らの名前が加わることについて