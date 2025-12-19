【バンダイチャンネル】 12月19日12時 サービス再開 バンダイナムコフィルムワークスは、サブスクリプションサービス「バンダイチャンネル」について、本日12月19日12時にサービスを再開した。 「バンダイチャンネル」は11月4日の不正アクセスを受け、情報漏洩のおそれがあるため11月6日よりサービスの一時停止を行なっていた。今回は「『バンダイチャンネル』