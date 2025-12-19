◆第７７回朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）枠順確定＝１２月１９日、美浦トレセン新潟の新馬戦、前走のサウジアラビアロイヤルＣをともにメンバー最速の末脚を繰り出して連勝中のエコロアルバ（牡２歳、美浦・田村康仁厩舎、父モズアスコット）は３枠３番に決定した。田村調教師は「いいんじゃないですか。極端じゃなければどこでも良かった」と納得の表情。この日は坂