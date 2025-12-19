セ・パ両リーグは１９日、来年のオープン戦の日程を発表した。巨人は１６試合を行う。初戦は春季キャンプ中の２月２１日・ヤクルト戦（那覇）。春季キャンプ中には２２日・中日戦（北谷）、２３日・楽天戦（那覇）も行われる。今季の王者・阪神とは３月８日に甲子園で相対する。最終戦は３月２２日・楽天戦（東京ドーム）となっている。