フリーアナウンサーの渡辺渚さんが2025年12月18日にインスタグラムを更新し、寄せられる批判的な声に対する自身の心境を明かした。「嘘を塗り重ねて事実を歪めようとする人もいる」渡邊さんは笑顔で撮影した自身の写真を公開し、「悲しい顔をしていれば、『いつまでもPTSDをネタにして生きるな』と言われるし、笑っていたら『詐病だ、嘘つきだ』と言われる」と寄せられる自身への批判に言及した。こうした批判について渡邊さんは、