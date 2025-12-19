＞ぼくさんのこれまでの人気レシピはこちらから＼ゆるポイント／市販の型いらずでおしゃれなサラダが完成！火も使わないので、気軽に作れちゃう♪『マッシュポテトのセルクルサラダ』の作り方材料(3人分)じゃがいも……1個(約150g)【A】バター……10g牛乳……大さじ2塩……ふたつまみアボカド……1個生ハム……30g【B】クリームチーズ……200gにんにくのすりおろし……小さじ1パセリのみじん切り……2gオリーブオイル、好みで粗