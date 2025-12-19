ドル円は155円70銭台、日銀会合後一時円売りも、円債利回り上昇が円買い誘う＝東京為替 日銀会合後155円80銭台から155円60銭を付けた後、156円16銭まで反発。その後も高値圏もみ合いの場面が見られたが、日本長期債利回り上昇を受けて円買いとなり155円70銭台推移。 USDJPY 155.78